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Кибермошенники похитили у нижегородцев 1,5 млрд рублей за год

Жертвами кибермошенников в 2022 году стали 6,7 тыс. жителей Нижегородской области (-11% к 2021 году), говорится в отчете регионального ГУ МВД. Каждое пятое киберпреступление было совершено в отношении пенсионеров, детей или инвалидов.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Преступники похитили у граждан 1,5 млрд руб. Сумма ущерба выросла на 36% по сравнению с 2021 годом, когда злоумышленники присвоили 1,1 млрд руб.

В региональном МВД отмечают, что за год раскрываемость таких преступлений выросла с 26% до 32%.

Анастасия Еремина

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