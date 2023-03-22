Украинский суд заочно осудил бывшего мэра Нижнего Новгорода к 15 годам с конфискацией

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат Госдумы РФ Вадим Булавинов заочно приговорен украинским судом к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. По данным Генпрокуратуры Украины, он признан виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность этого государства (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

По словам депутата, никаких уведомлений от украинской стороны он не получал и о заочном решении узнал из СМИ. «Зачем эту глупость комментировать? Вот так они меня поздравили с 60-летним юбилеем»,– пошутил Вадим Булавинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В середине февраля 2022 года Вадим Булавинов был среди депутатов Госдумы, которые поддержали постановление об обращении к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик суверенными и независимыми государствами. Вместе с Вадимом Булавиновым заочно осуждены еще 19 депутатов Госдумы РФ. Обвинения в отношении еще 44 депутатов украинские суды еще рассматривают.

В начале марта также в украинский суд было передано дело по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в отношении бывшего министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова, который с июля 2022 года работает в должности министра угля и энергетики ДНР. Его обвиняют в закрытии донецких шахт из-за их нерентабельности и мобилизации шахтеров для участия в военной спецоперации.

Андрей Репин