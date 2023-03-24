The Times: корабли Швеции и Дании совершали маневры у «Северных потоков» за четыре дня до взрывов

Датский военный корабль, отслеживающий движение российских судов, шведский патрульный корвет и шведский разведывательный самолет были замечены у газопроводов «Северный поток» за четыре дня до взрывов, сообщает газета The Times со ссылкой на исследователя из Дании и данные отслеживающих суда сервисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По информации издания, за четыре дня до диверсии на газопроводах датский корабль P524 Nymfen, который отслеживает активность российских судов, неожиданно отклонился от курса. Впервые за несколько лет корабль обошел остров Борнхольм и направился на северо-восток, затем остановился на полчаса и выключил транспондеры, исчезнув на несколько часов с радаров отслеживающих систем.

Через несколько минут недалеко от места, где остановился датский корабль, начал кружить разведывательный самолет шведских ВВС, после чего туда подплыл шведский патрульный корабль.

Взрывы на «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Россия считает инциденты актами международного терроризма. В феврале текущего года журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором со ссылкой на источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждалось, что взрывы были секретной операцией США.

В марте The New York Times со ссылкой на разведданные написала, что взрывы на «Северных потоках» устроила проукраинская группировка. Украина отрицает свою причастность к диверсиям. Россия говорила, что Дания, Германия и Швеция отказывают ей в доступе к информации по расследованию ЧП. Сеймур Херш утверждает, что Вашингтон подготовил для СМИ ложную версию взрывов на «Северных потоках».

Ранее сегодня, 24 марта, Датское энергетическое агентство (DEA) сообщило, что обнаружило неизвестный объект рядом с газопроводом «Северный поток». Оно пригласило оператора проекта компанию Nord Stream 2 AG принять участие в операции по извлечению объекта. По данным DEA, найденный объект имеет цилиндрическую форму, он около 40 см в высоту и 10 см в диаметре. Ведомство не исключило, что это морской дымовой буй.

Эрдни Кагалтынов