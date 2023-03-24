Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим, отразившим атаку беспилотников на Крым

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота старшему матросу Марине Фалеевой и главной старшине Татьяне Целуйко, отразившим атаку беспилотников в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Вы сделали то, что должны были сделать, то, что предписывала вам служба. Не растерялись, проявили находчивость, уверенность ну и в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот таким образом противостоять противнику» - отметил министр обороны РФ.

Утром 22 марта в сторону кораблей Черноморского флота и гражданских судов, находящихся на рейде пункта базирования Севастополь, направлялись три беспилотника. Девушки уничтожили неизвестные беспилотные аппараты прицельным огнем из стрелкового вооружения.

Татьяна Ручкина

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