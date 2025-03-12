Сбер предотвратил 370 попыток фрода и сберег от мошенников 1,6 млрд рублей жителей Юга России

В минувшем году антифрод-системы Сбера и сотрудники банка выявили и предотвратили более 370 случаев мошеннических действий в отношении клиентов банка и помогли уберечь от аферистов более 1,6 млрд руб., находившихся на счетах жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 3.1

Уточняется, что чаще всего злоумышленники пытались под разными предлогами убедить граждан перевести деньги на якобы «безопасные» счета, а также снять наличные и передать их курьеру.

Наибольшее число мошеннических операций выявлено в Краснодарском крае – здесь пресечено 160 попыток хищения на сумму более 76 млн рублей. В Ростовской области зафиксировано 43 случая, и именно здесь ущерб мог быть самым значимым — атакованы были владельцы 1,2 млрд руб. В Дагестане удалось предотвратить потери на 211,5 млн руб., в Ставрополе и Крыму – на 68 млн руб.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников рассказывает, что банк постоянно совершенствует системы защиты и тесно сотрудничает с правоохранительными органами. «Наша цель – не только защитить средства, но и научить людей распознавать мошеннические схемы, чтобы каждый мог чувствовать себя уверенно в цифровом мире. Для повышения финансовой и киберграмотности мы регулярно проводим просветительские лекции в школах, вузах, для сотрудников компаний и организаций, а также для пенсионеров. В прошлом году сотрудники Сбера провели более 1500 таких встреч для жителей Юга России и Северного Кавказа. И это дало свои результаты», — говорит он.

В банке поясняют, что чаще всего мошенники получают обманным путём доступ к аккаунту на Госуслугах, пишут от лица родственников, друзей или коллег в соцсетях и мессенджерах, звонят якобы от государственных ведомств, силовых структур или операторов сотовой связи. Чтобы усыпить бдительность, аферисты стараются пресечь им возможность общаться с близкими.

Что бы не попасть в руки мошенников, финансисты рекомендуют никому не сообщать номер своей банковской карты, трехзначный код на ее обратной стороне или коды из смс. При получении предложения перевести средства на «безопасный счет» или сообщить СМС-код, данные карты, паспорта или СНИЛС, следует немедленно прекратить разговор. Если уже утечку данных предотвратить не удалось, нужно сообщите о происшествии в полицию.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал, что ежедневно на территории Краснодарского края полиция фиксирует порядка 40 преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством. В общей сложности на территории края за минувший год зарегистрировано свыше 18 тыс. таких криминальных деяний.