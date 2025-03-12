Краснодарский край вошел в ТОП-регионов по продажам ипотеки в феврале

Кубань продолжает лидировать по объему ипотечных сделок. По данным ВТБ, в регионе в феврале было выдано ипотечных кредитов на 2,8 млрд рублей, а за два месяца текущего года — на 4,1 млрд рублей.

По предварительным оценкам, всего в феврале российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Это более чем на треть меньше, чем в феврале 2024 года, но в 1,6 раза выше, чем в январе 2025 года.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк во второй месяц 2025 года провел 8,4 тысячи ипотечных сделок, общий объем которых составил свыше 42 млрд рублей. Это примерно сопоставимо с февралем 2024 года, но более чем вдвое превышает результат января. Лидерами по объему ипотечных сделок в феврале стали Москва и Московская область (12,2 млрд рублей), Краснодарский край — на втором месте (2,8 млрд рублей). Замыкают ТОП-3 Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,3 млрд рублей).

«Население региона стремительно увеличивается, поэтому спрос на ипотеку остается на достаточно высоком уровне. Основной драйвер роста — программы господдержки, на которые пришлось около 70% от общего числа сделок. Самая популярная программа — «семейная»,— прокомментировал управляющий ВТБ в Краснодарском крае-вице-президент Сергей Кадакин.

Как отмечают эксперты, в целом сегмент жилищного кредитования по-прежнему демонстрирует отрицательную динамику. Несмотря на наблюдаемое снижение рыночных ставок, они остаются очень высокими, поэтому тренд по «охлаждению» спроса продолжится. По прогнозам аналитиков, реального оживления спроса можно ждать не раньше 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут более доступными.