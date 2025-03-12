Сбер: молодежь и пенсионеры Кубани стали больше класть на депозиты

Подростки, молодые люди в возрасте до 24 лет и пенсионеры стали в 1,5 раза больше сбережений вносить на депозиты. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

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Всего же в минувшем году жители Кубани положили на срочные вклады Сбербанка на общую сумму свыше 680 млрд руб. Это на 38% больше, чем годом ранее. Больше всего срочных вкладов было открыто в июне и декабре. За год количество новых счетов достигло 806 тыс., из них каждый четвертый открыт пенсионерами.

«Молодёжь активно использует цифровые каналы, чтобы управлять своими финансами, а старшее поколение создает финансовую подушку безопасности», — пояснила этот тренд управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.