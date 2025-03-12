Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбер: молодежь и пенсионеры Кубани стали больше класть на депозиты

Подростки, молодые люди в возрасте до 24 лет и пенсионеры стали в 1,5 раза больше сбережений вносить на депозиты. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 3.1

Фото: Сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky 3.1

Всего же в минувшем году жители Кубани положили на срочные вклады Сбербанка на общую сумму свыше 680 млрд руб. Это на 38% больше, чем годом ранее. Больше всего срочных вкладов было открыто в июне и декабре. За год количество новых счетов достигло 806 тыс., из них каждый четвертый открыт пенсионерами.

«Молодёжь активно использует цифровые каналы, чтобы управлять своими финансами, а старшее поколение создает финансовую подушку безопасности», — пояснила этот тренд управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Новости компаний Все