Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

Так, об этом сообщили в ВТБ и МТС. Россияне теперь могут совершать операции в торговых центрах Турции в разных городах, просто наведя камеру на QR-код на чеке или терминале.

Как прокомментировали в пресс-службе ВТБ, платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкую лиру. Комиссия за проведение платежа не взимается, а лимит одной операции составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей. Операции доступны с 12 марта.

«По данным турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году эту страну посетили 6,7 млн россиян, почти все совмещают отдых с шоппингом. Технологическая платформа для торговли в Турции активно развивается: запущенные в 2020 году QR-коды сейчас принимаются в магазинах на 95% терминалов», — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ.

В банке добавили, что технология уже успешно работает в странах ближнего зарубежья, в том числе Таджикистане.

В МТС сообщили, что физлица могут совершать платежи с помощью приложения без комиссии. Оплата возможна как с лицевых счетов абонентов, так и с банковских карт любых российских банков.