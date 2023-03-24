На оплату стикером без ввода PIN-кода установлен лимит в 3 тыс. руб.

Национальная система платежных карт (НСПК) установила лимит в 3 тыс. руб. на оплату покупок с помощью стикера без ввода PIN-кода, сообщила ТАСС пресс-служба НСПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Платежный стикер — это наклейка с NFC-чипом. Его можно наклеить на смартфон и оплачивать покупки без карты. Также с помощью стикера можно снимать деньги в банкоматах, которые поддерживают функцию бесконтактного снятия.

«Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода ПИН-кода установлены платежной системой "Мир" на уровне 3 000 рублей, как и по обычной бесконтактной карте "Мир"»,— говорится в пресс-релизе.

В НСПК также сообщили, что при потере платежного стикера нужно действовать так же, как и при потере пластиковой карты: сразу же заблокировать его в мобильном приложении банка или обратиться в финансовую организацию.

Пресс-служба заявила, что в настоящее время к выпуску или тестированию стикеров приступили 16 банков. «НСПК предъявляет к безопасности и дизайну стикеров те же требования, что и к обычным пластиковым картам. Платежи с их использованием защищены в соответствии со всеми стандартами безопасности»,— подчеркнули в организации.

Банки начали тестировать новый инструмент оплаты — платежные стикеры — после того, как в России перестали работать системы бесконтактных платежей Apple Pay и Google Pay. Для владельцев Iphone стикеры — единственный способ бесконтактной оплаты. Пользователи смартфонов на базе Android для этой цели могут использовать Mir Pay или SberPay.

Тинькофф-банк в декабре 2022 года сообщил, что предоставит с января 2023 года клиентам возможность расплачиваться с помощью стикеров Tinkoff Pay. В январе платежный стикер также запустил Альфа-банк. В начале февраля аналогичный стикер запустила МТС. 6 февраля о запуске платежного стикера объявил «Сбер».

Эрдни Кагалтынов