Глава Среднеуральска Александр Ковальчик пойдет на повышение на «областной уровень»

Мэр Среднеуральска Александр Ковальчик, написавший заявление об уходе в отставку по собственному желанию, пойдет на повышение во властные структуры Свердловской области. Об этом «Ъ-Урал» рассказал источник в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Сначала решение об его отставке должна принять дума Среднеуральска, а потом его ждет повышение на областной уровень. Какую должность он будет занимать, сказать пока не могу»,— отметил он.

Александр Ковальчик возглавлял администрацию Среднеуральска с апреля 2021 года. Ранее он занимал пост министра экономики и территориального развития Свердловской области, а с 2019 года был первым замглавы Екатеринбурга. В конце 2020 года, с приходом в администрацию Алексея Орлова, господин Ковальчик стал руководителем аппарата мэрии. А в начале 2021 года Александр Ковальчик перешел на работу в Среднеуральск.

В 2019 году в отношении господина Ковальчика было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). Его подозревали в том, что, работая директором екатеринбургского МУП «Водоканал», он поспособствовал выигрышу определенной компании в тендере на вывоз отходов. Однако та якобы незаконно отвозила их на природные территории, чем наносила ущерб окружающей среде. Дело было прекращено в июне 2020 года.

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