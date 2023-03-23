Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4

В конце следующей недели Испания направит на Украину шесть танков Leopard 2A4, сообщило министерство обороны королевства. Ход подготовки танков к отправке на заводе Santa Barbara Sistemas (SBS) европейского концерна General Dynamics European Land Systems (GDELS) проконтролировала министр обороны страны Маргарита Роблес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танк Leopard 2A4 на заводе Santa Barbara Sistemas

Фото: Maria Jose Lopez / Europa Press / Getty Images Танк Leopard 2A4 на заводе Santa Barbara Sistemas

Фото: Maria Jose Lopez / Europa Press / Getty Images

«Машины находятся в полностью рабочем состоянии. Осталось провести последние огневые испытания, после этого работа может считаться завершенной»,— сообщил министру генеральный директор SBS-GDELS Хуан Эскринья. В поездке госпожу Роблес сопровождали украинские инструкторы, под руководством которых бойцы ВСУ будут осваивать эти танки.

О завершении подготовки первых групп танкистов, обученных обращению с западной техникой, Берлин и Мадрид сообщили 13 марта. Помимо Испании о намерении передать немецкие танки Leopard Киеву сообщали Германия, Швеция и Польша (Варшава уже передала Украине как минимум четыре машины).

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Григорий Лейба