Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4

В конце следующей недели Испания направит на Украину шесть танков Leopard 2A4, сообщило министерство обороны королевства. Ход подготовки танков к отправке на заводе Santa Barbara Sistemas (SBS) европейского концерна General Dynamics European Land Systems (GDELS) проконтролировала министр обороны страны Маргарита Роблес.
Танк Leopard 2A4 на заводе Santa Barbara Sistemas
Фото: Maria Jose Lopez / Europa Press / Getty Images
«Машины находятся в полностью рабочем состоянии. Осталось провести последние огневые испытания, после этого работа может считаться завершенной»,— сообщил министру генеральный директор SBS-GDELS Хуан Эскринья. В поездке госпожу Роблес сопровождали украинские инструкторы, под руководством которых бойцы ВСУ будут осваивать эти танки.
О завершении подготовки первых групп танкистов, обученных обращению с западной техникой, Берлин и Мадрид сообщили 13 марта. Помимо Испании о намерении передать немецкие танки Leopard Киеву сообщали Германия, Швеция и Польша (Варшава уже передала Украине как минимум четыре машины).
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