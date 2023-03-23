Четвертый житель Чувашии госпитализирован с симптомами сибирской язвы

У четвертого жителя Чувашии обнаружили симптомы сибирской язвы, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Его доставили в одно из медицинских учреждений Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации телеканала, 14 марта мужчина приехал в подмосковный город Сергиев-Посад вместе со своим знакомым, который был ранее госпитализирован с подозрением на сибирскую язву.

15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в Цивильском муниципальном округе два человека заразились сибирской язвой. 17 марта в деревне Старое Акташево ввели карантин. По данным Следственного комитета по Чувашской Республике, житель деревни забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. Сосед подозреваемого, забивавший вместе с ним бычка, и его супруга, а также еще один житель деревни заразились сибирской язвой.

После обнаружения инфекции у трех человек было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил, по неосторожности повлекшем распространение инфекции или иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 249 УК РФ).