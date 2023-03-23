После заражения сибирской язвой в Чувашии возбуждено уголовное дело

В Чувашии после заражения троих жителей деревни сибирской язвой возбудили уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил, по неосторожности повлекшее распространение инфекции или иные тяжкие последствия (ч. 1 ст. 249 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Чувашской республике.

По данным следствия, житель деревни Старое Акташево забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой. Мужчина с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару. В результате сибирской язвой заразился сосед подозреваемого, забивавший вместе с ним бычка, и его супруга, а также еще один житель деревни.

15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что в Цивильском муниципальном округе два человека заразились сибирской язвой, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. 17 марта в деревне Старое Акташево ввели карантин. 22 марта мужчину, прибывшего из Чувашии в Московскую область, госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.

Анастасия Ларина