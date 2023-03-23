Рябков назвал переговоры по ДНСВ бессмысленными

Замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что Россия отказывается от переговоров по стратегическим наступательным вооружениям в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, эти переговоры полностью лишены смысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы МИДа Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Замглавы МИДа Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Говоря об этом с правовой точки зрения, договор приостановлен нами целиком, без каких бы то ни было изъятий»,— заявил господин Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит «Лента.ру».

В качестве условия по переговорам в рамках ДНСВ замглавы МИДа назвал изменение враждебного курса США в отношении России. Это не ограничивается областью военного конфликта на Украине, сообщил господин Рябков.

31 января в Москве Сергей Рябков обсудил с послом США в Москве Линн Трейси ДСНВ. Однако вопрос о сроках проведения сессии двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ до сих пор не решен. По словам господина Рябкова, — в том числе из-за позиции США по Украине.

Заседание комиссии по ДСНВ планировалось провести с 29 ноября по 6 декабря 2022 года в Каире., но в последний момент российская сторона отказалась от участия в переговорах. 21 февраля в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин объявил о приостановке участия России в ДСНВ.