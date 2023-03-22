В Подмосковье госпитализирован пациент с подозрением на сибирскую язву

Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщило, что у гражданина, прибывшего из Чувашии, выявлено подозрение на сибирскую язву. Он был госпитализирован в одно из лечебных заведений области. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция, сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Специалистами управления незамедлительно начато эпидрасследование... Ранее опубликованная в СМИ и социальных сетях информация о том, что заболевший успел покинуть столичный регион и был госпитализирован только по возвращении в Республику Чувашия, не соответствует действительности»,— говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

15 марта глава Чувашской Республики Олег Николаев сообщил, что в Цивильском муниципальном округе два местных жителя заразились сибирской язвой. Они госпитализированы в больничный стационар. Минздрав оценил их состояние как средней степени тяжести. Управление Роспотребнадзора по Чувашии позднее уточнило, что причиной заражения стал контакт с животноводческим сырьем — разделанной тушей быка. 17 марта в населенном пункте, в котором зафиксировали случаи заражений, был введен карантин.

Эрдни Кагалтынов