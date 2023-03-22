Джанет Йеллен: Власти США при необходимости помогут вкладчикам других банков

Глава министерства финансов США Джанет Йеллен вчера заявила, что власти страны окажут помощь вкладчикам американских банков, если возникнет такая необходимость. Выступая на заседании Американской ассоциации банкиров, госпожа Йеллен прокомментировала вмешательство властей в ситуацию с обанкротившимися банками Silicon Valley Bank и Signature, где было размещено много депозитов, не подпадающих под правила федерального страхования.

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Фото: Mary F. Calvert, Reuters Джанет Йеллен

Фото: Mary F. Calvert, Reuters

«Мы провели совместную работу с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов для защиты всех вкладчиков этих банков. Эти меры были приняты не для оказания помощи этим конкретным банкам или какому-то отдельному сегменту банков, а для защиты всей банковской системы США. И мы совершим такие же действия, если более мелкие финансовые компании будут страдать от бегства вкладчиков, опасающихся разрастания кризиса. Я полагаю, что принятые нами меры существенно сократили риски новых банкротств, которые бы принесли новые убытки федеральным властям и другим банкам».

Госпожа Йеллен также сообщила о запуске новой федеральной программы по обеспечению дополнительной ликвидности банкам, Bank Term Funding Program. «Сейчас ситуация стабилизируется, — отметила госпожа Йеллен. – Американская банковская система остается устойчивой. Отток средств с депозитов региональных банков стабилизировался. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией. Моя команда и я лично находимся в тесной связи с федеральными и региональными регуляторами, участниками банковского рынка, зарубежными сторонами».

Подробнее о ситуации в банковской сфере читайте в материале «Подальше от американских банков».

Евгений Хвостик