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Коммерсантъ FM
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Карабах обвинил Азербайджан в прекращении подачи газа

Азербайджан в ночь на 22 марта опять перекрыл подачу газа из Армении в Нагорный Карабах. Об этом сообщает армянский портал 24News со ссылкой на ЗАО «Арцахгаз».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сколько продлятся ограничения, неизвестно. «Просьба строго соблюдать правила безопасности при использовании газа»,— добавили в газоснабжающей компании.

12 декабря 2022 года Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению. 13 декабря он приостановил поставки газа из Армении в Карабах, но позднее возобновил ее. С тех пор подача газа еще несколько раз прекращалась. На этой неделе МИД Армении заявил, что Азербайджан нарушает почти все договоренности о прекращении огня в Карабахе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Карабахский конфликт окружили с Запада».

Лаура Кеффер

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