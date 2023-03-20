МИД Армении: Баку нарушает почти все договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Азербайджан нарушает большинство положений трехстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и РФ о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Соответствующую реплику глава армянского МИДа произнес на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«К сожалению, на практике нет ни одного пункта в трехстороннем заявлении от 9 ноября, который Азербайджан не нарушал: систематическое нарушение режима прекращения огня, оккупация территорий Республики Армения, незаконная блокировка Лачинского коридора, удерживание армянских военнопленных, препятствование открытию региональных коммуникаций»,— перечислил господин Мирзоян (цитата по ТАСС).

По мнению Еревана, Азербайджан таргетирует усилия по установлению мира и стабильности в регионе. В связи с этим в Армении ожидают, что союзники и партнеры республики прибегнут к активным мерам воздействия на Баку.

«В этом контексте хотел бы подчеркнуть, Сергей Викторович, необходимость принятия активных шагов со стороны союзников и партнеров Республики Армения для выполнения Азербайджаном своих обязательств и прекращения практики применения силы в нарушение норм и принципов международного права»,— отметил глава армянского МИДа.

Ранее вопрос соблюдения трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху в ходе телефонного разговора подняли президент РФ Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев. Незадолго до этого премьер-министр Армении Никол Пашинян передал российскому главе информацию о проблемах в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее о позиции Армении — в материале «Ъ» «Премьер Армении выступил многовекторно».

Григорий Лейба