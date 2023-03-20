МИД КНР опубликовал разгромный доклад о состоянии американской демократии

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) опубликовало доклад о состоянии американской демократии в 2022 году. Документ доступен на официальном сайте МИД КНР. В ведомстве полагают, что демократическая система США столкнулась с долгосрочным институциональным кризисом.

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Содержание доклада разбито на четыре части: преамбулу, главу о внутренних проблемах американской политической системы, главу об использовании властями США тезисов о демократии с целью создания «глобального хаоса» и часть с выводами.

«Соединенные Штаты игнорируют проблемы и институциональные кризисы, с которыми сталкивается их собственная демократия, и (при этом.— "Ъ") упрямо верят, что американская демократия по-прежнему является глобальным демократическим ориентиром. Это высокомерие не только усугубляет проблемы американской демократии, но и заставляет страдать другие страны по всему миру»,— указано в докладе.

По мнению китайского МИДа, в 2022 году в США началась «тихая гражданская война». Политические руководители не извлекли уроков из беспорядков в Конгрессе 6 января 2021 года, возникновение которых констатировало появившиеся «социальный разрыв» и «политический раскол». Обе крупнейшие американские политические партии осознают недостатки системы, однако им «не хватает решимости и мужества» для проведения необходимых реформ, полагают авторы доклада.

Фотогалерея Штурм Капитолия Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США Фото: Reuters / Shannon Stapleton В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения Фото: Reuters / Jim Bourg «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки» Фото: Reuters / Jim Bourg После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия Фото: Reuters / Mike Theiler Митинг у здания Капитолия Фото: Reuters / Jim Urquhart У Капитолия начались столкновения с полицией Фото: Reuters / Carlos Barria Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание Фото: AP / Julio Cortez В результате столкновений пострадало несколько человек Фото: Reuters / Leah Millis «Марш за спасение Америки» в Вашингтоне Фото: Reuters / Leah Millis Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия Фото: Reuters / Stephanie Keith Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия Фото: Reuters / Leah Millis На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск) Фото: Reuters / Stephanie Keith В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии Фото: Reuters / Stephanie Keith Штурм здания Капитолия протестующими Фото: Reuters / Jim Urquhart В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания Фото: Reuters / Leah Millis Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия Фото: AP / Andrew Harnik Участники акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания Фото: Getty Images Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США Фото: Reuters / Stephanie Keith Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание Фото: Reuters Участники заседания укрываются от протестующих Фото: AP / Andrew Harnik Членам Палаты представителей США раздали противогазы Фото: AP / Andrew Harnik Члены Конгресса США бегут в укрытие Фото: Getty Images Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих Фото: AP / J. Scott Applewhite Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице Фото: Getty Images Участники протестов в здании Капитолия Фото: AP / Manuel Balce Ceneta Участники протестов с флагами в здании Капитолия Фото: EPA / Vostock Photo Участник акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие Фото: Getty Images Один из протестующих занял место спикера Фото: Getty Images Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание Фото: Olivier Douliery / AFP Участник акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Разгон митинга в Вашингтоне Фото: AP / John Minchillo Протесты в США Фото: Reuters / Leah Millis В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси Фото: EPA / Vostock Photo Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате Фото: EPA / Vostock Photo Штурм здания Капитолия Фото: Getty Images Участники беспорядков в Капитолии Фото: Getty Images К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих Фото: AP / Manuel Balce Ceneta Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP Подсчет голосов коллегии выборщиков Фото: Reuters Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды Фото: Andrew Harnik / AP Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов Фото: Reuters / Jim Urquhart Следующая фотография 1 / 44 6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США Фото: Reuters / Shannon Stapleton В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения Фото: Reuters / Jim Bourg «Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки» Фото: Reuters / Jim Bourg После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия Фото: Reuters / Mike Theiler Митинг у здания Капитолия Фото: Reuters / Jim Urquhart У Капитолия начались столкновения с полицией Фото: Reuters / Carlos Barria Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание Фото: AP / Julio Cortez В результате столкновений пострадало несколько человек Фото: Reuters / Leah Millis «Марш за спасение Америки» в Вашингтоне Фото: Reuters / Leah Millis Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия Фото: Reuters / Stephanie Keith Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия Фото: Reuters / Leah Millis На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск) Фото: Reuters / Stephanie Keith В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии Фото: Reuters / Stephanie Keith Штурм здания Капитолия протестующими Фото: Reuters / Jim Urquhart В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания Фото: Reuters / Leah Millis Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия Фото: AP / Andrew Harnik Участники акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания Фото: Getty Images Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США Фото: Reuters / Stephanie Keith Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание Фото: Reuters Участники заседания укрываются от протестующих Фото: AP / Andrew Harnik Членам Палаты представителей США раздали противогазы Фото: AP / Andrew Harnik Члены Конгресса США бегут в укрытие Фото: Getty Images Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих Фото: AP / J. Scott Applewhite Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице Фото: Getty Images Участники протестов в здании Капитолия Фото: AP / Manuel Balce Ceneta Участники протестов с флагами в здании Капитолия Фото: EPA / Vostock Photo Участник акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие Фото: Getty Images Один из протестующих занял место спикера Фото: Getty Images Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание Фото: Olivier Douliery / AFP Участник акции протеста в здании Капитолия Фото: Getty Images Разгон митинга в Вашингтоне Фото: AP / John Minchillo Протесты в США Фото: Reuters / Leah Millis В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси Фото: EPA / Vostock Photo Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате Фото: EPA / Vostock Photo Штурм здания Капитолия Фото: Getty Images Участники беспорядков в Капитолии Фото: Getty Images К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих Фото: AP / Manuel Balce Ceneta Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP Подсчет голосов коллегии выборщиков Фото: Reuters Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды Фото: Andrew Harnik / AP Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов Фото: Reuters / Jim Urquhart Смотреть

Беспокойство испытывает и американское общество, указывают составители документа со ссылкой на крупные исследовательские организации. «Отчет Brookings Institution за 2022-й гласит, что некогда гордая американская демократическая система сталкивается с системным кризисом… Международное подразделение Фонда Карнеги указывает, что демократическая система США находится в опасном поворотном моменте, а врожденные болезни американского капитализма ускоряют ее упадок… Ян Бремер, президент Eurasia Group, пишет, что дисфункции в американской демократической системе заставляют опасаться, что президентские выборы 2024 года могут снова спровоцировать насилие»,— отмечается в докладе.

Далее авторы сообщают, что межпартийное противостояние в США усиливает политическую поляризацию, поскольку идеология, идентичность и взгляды представителей демократов и республиканцев становятся все более различными. При этом обеспечение политической субъектности требует все больших затрат. «Политика сосредоточена в руках богачей и деятелей, служащих их интересам. Хотя люди имеют право голоса, реального влияния на политику они не оказывают. Вызванное этим чувство бессилия и утраты доверия к традиционным политическим партиям и правительству порождает популизм, но проблема остается нерешенной»,— сообщается в докладе.

Следующая системная проблема, по мнению китайского МИДа, лежит в области свободы слова. Американское правительство контролирует медиа- и технологические компании и вмешивается в общественное мнение, используя как классические медиа, так и соцсети, сообщают авторы, ссылаясь на реплики западных авторов (Мэттью Тайбби, Эрик Сперлинг, Сеймур Херш). «Партийные и финансовые интересы стали ''двумя большими горами'', которые давят на свободу слова. Пока слово не отвечает интересам правительства и капитала США, оно будет строго ограничено»,— указано в докладе.

В качестве иллюстративного материала к тезису о деградации института свободы слова авторы доклада среди прочего приводят ситуацию вокруг расследования господина Херша, посвященного взрывам на «Северных потоках». «Европейские и американские СМИ, известные своей остротой, избегали обсуждать эту взрывоопасную новость»,— подчеркнуто в докладе.

Оставшиеся проблемы внутри американской демократической системы связаны с деградацией судебной системы, на беспристрастность которой влияют социальные и межпартийные разногласия, а также с разочарованием в ней самих американских граждан. О последнем, пишут авторы, свидетельствуют опросы The Washington Post и Мэрилендского университета, Калифорнийского института общественной политики, Квиннипэкского университета и др.

«Хотя Соединенные Штаты столкнулись с проблемами в собственной демократии, они не прибегли к самоанализу. Вместо этого они продолжают экспортировать американские демократические ценности по всему миру и используют соответствующие поводы для подавления других стран, а также усиления раскола международного сообщества и создания конфронтации между лагерями»,— сообщается в докладе.

Так, США, по мнению авторов документа, «приватизировали концепцию демократии», несмотря на то что та является «общей ценностью для всего человечества». Под лозунгом борьбы за демократию США спровоцировали международный раскол и конфронтацию, а также подорвали международный порядок, основанный на международном праве. «В украинском кризисе Соединенные Штаты увидели возможность нажиться. Вместо того чтобы принять какие-либо меры, способствующие перемирию, США продолжили подливать масла в огонь и обеспечили поставки вооружений и иных ресурсов»,— говорится в докладе.

Под теми же демократическими лозунгами, сообщают авторы, США, исходя исключительно из собственных интересов, вводят и усиливают односторонние экономические санкции. Кроме того, несмотря на декларируемые принципы «строгого соблюдения международных правил» и международного плюрализма, США продолжают следовать парадигме Холодной войны и занимают строго прагматическую позицию в отношениях с другими государствами и мировым сообществом.

«Сейчас правительство США, придерживаясь менталитета Холодной войны и следуя логике гегемонии, продвигает нарратив о "демократии против авторитаризма". По сути, оно использует знамя демократии для подавления (чуждых.—"Ъ") идеологии и ценностей, а также для продвижения собственной геополитической стратегии»,— сообщается в докладе.

В главе с выводами китайские дипломаты напоминают: притом что демократия была и остается «общечеловеческой ценностью», универсальной модели политической системы, подходящей для всех стран, не существует. «Сад человеческой цивилизации богат и красочен, там должны цвести демократии всех стран. В США — демократия американского типа, в Китае — китайского типа. У каждой страны есть уникальная модель демократии, которая соответствует ее национальным устоям. О том, является ли страна демократической, должны судить жители этой страны»,— сообщается в докладе. КНР, в свою очередь, готова укреплять международный обмен знаниями и опытом по вопросам демократии, свободы и прав человека, резюмируют авторы.

В начале марта в Пекине прошла сессия Всекитайского собрания народных представителей. Из обнародованных руководством КНР тезисов стало ясно: КНР продолжит развивать дипломатическое наступление в разных регионах мира.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Китайский мир лучше без Китая».

Григорий Лейба