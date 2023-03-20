Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МИД КНР опубликовал разгромный доклад о состоянии американской демократии

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики (КНР) опубликовало доклад о состоянии американской демократии в 2022 году. Документ доступен на официальном сайте МИД КНР. В ведомстве полагают, что демократическая система США столкнулась с долгосрочным институциональным кризисом.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Содержание доклада разбито на четыре части: преамбулу, главу о внутренних проблемах американской политической системы, главу об использовании властями США тезисов о демократии с целью создания «глобального хаоса» и часть с выводами.

«Соединенные Штаты игнорируют проблемы и институциональные кризисы, с которыми сталкивается их собственная демократия, и (при этом.— "Ъ") упрямо верят, что американская демократия по-прежнему является глобальным демократическим ориентиром. Это высокомерие не только усугубляет проблемы американской демократии, но и заставляет страдать другие страны по всему миру»,— указано в докладе.

По мнению китайского МИДа, в 2022 году в США началась «тихая гражданская война». Политические руководители не извлекли уроков из беспорядков в Конгрессе 6 января 2021 года, возникновение которых констатировало появившиеся «социальный разрыв» и «политический раскол». Обе крупнейшие американские политические партии осознают недостатки системы, однако им «не хватает решимости и мужества» для проведения необходимых реформ, полагают авторы доклада.

Фотогалерея

Штурм Капитолия

Предыдущая фотография
6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

Фото: Reuters / Jim Bourg

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

Фото: Reuters / Jim Bourg

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

Фото: Reuters / Mike Theiler

Митинг у здания Капитолия

Митинг у здания Капитолия

Фото: Reuters / Jim Urquhart

У Капитолия начались столкновения с полицией

У Капитолия начались столкновения с полицией

Фото: Reuters / Carlos Barria

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Фото: AP / Julio Cortez

В результате столкновений пострадало несколько человек

В результате столкновений пострадало несколько человек

Фото: Reuters / Leah Millis

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Leah Millis

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Фото: Reuters / Leah Millis

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

Фото: Reuters / Stephanie Keith

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Штурм здания Капитолия протестующими

Штурм здания Капитолия протестующими

Фото: Reuters / Jim Urquhart

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

Фото: Reuters / Leah Millis

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Фото: AP / Andrew Harnik

Участники акции протеста в здании Капитолия

Участники акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Фото: Getty Images

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Фото: Reuters

Участники заседания укрываются от протестующих

Участники заседания укрываются от протестующих

Фото: AP / Andrew Harnik

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Фото: AP / Andrew Harnik

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Фото: Getty Images

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Фото: Getty Images

Участники протестов в здании Капитолия

Участники протестов в здании Капитолия

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Фото: EPA / Vostock Photo

Участник акции протеста в здании Капитолия

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Фото: Getty Images

Один из протестующих занял место спикера

Один из протестующих занял место спикера

Фото: Getty Images

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Фото: Olivier Douliery / AFP

Участник акции протеста в здании Капитолия

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Разгон митинга в Вашингтоне

Разгон митинга в Вашингтоне

Фото: AP / John Minchillo

Протесты в США

Протесты в США

Фото: Reuters / Leah Millis

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Фото: EPA / Vostock Photo

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Фото: EPA / Vostock Photo

Штурм здания Капитолия

Штурм здания Капитолия

Фото: Getty Images

Участники беспорядков в Капитолии

Участники беспорядков в Капитолии

Фото: Getty Images

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Фото: Reuters

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Фото: Andrew Harnik / AP

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Фото: Reuters / Jim Urquhart

Следующая фотография
1 / 44

6 января Конгресс должен был утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах в США

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

В Вашингтоне на многотысячном митинге своих сторонников действующий президент Дональд Трамп заявил, что не признает своего поражения

Фото: Reuters / Jim Bourg

«Мы никогда не сдадимся, мы никогда не признаем поражения. Этого не произойдет. Нельзя признавать поражение, когда речь идет о краже»,— заявил господин Трамп в Вашингтоне на «Марше за спасение Америки»

Фото: Reuters / Jim Bourg

После этого протестующие двинулись к зданию Капитолия

Фото: Reuters / Mike Theiler

Митинг у здания Капитолия

Фото: Reuters / Jim Urquhart

У Капитолия начались столкновения с полицией

Фото: Reuters / Carlos Barria

Сторонникам Дональда Трампа удалось прорвать оцепление и попасть в здание

Фото: AP / Julio Cortez

В результате столкновений пострадало несколько человек

Фото: Reuters / Leah Millis

«Марш за спасение Америки» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Leah Millis

Для разгона протестующих полиция использовала слезоточивый газ и оружие нелетального действия

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Разгон митинга сторонников Дональда Трампа у здания Капитолия

Фото: Reuters / Leah Millis

На фоне протестов в Вашингтоне объявлен комендантский час с 18:00 по местному времени (2:00 мск)

Фото: Reuters / Stephanie Keith

В Вашингтон выслали 1800 солдат Национальной гвардии

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Штурм здания Капитолия протестующими

Фото: Reuters / Jim Urquhart

В здание Капитолия прибыл спецназ ФБР. Полиция оттеснила протестующих со ступеней здания

Фото: Reuters / Leah Millis

Полиция пытается сдержать протестующих у дверей Капитолия

Фото: AP / Andrew Harnik

Участники акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси экстренно эвакуировали из здания

Фото: Getty Images

Сторонники президента США Дональда Трампа залезают на стены Капитолия США

Фото: Reuters / Stephanie Keith

Офицер полиции стреляет перцовым баллончиком в протестующего, пытающегося прорваться в здание

Фото: Reuters

Участники заседания укрываются от протестующих

Фото: AP / Andrew Harnik

Членам Палаты представителей США раздали противогазы

Фото: AP / Andrew Harnik

Члены Конгресса США бегут в укрытие

Фото: Getty Images

Охрана Капитолия пытается сдержать протестующих

Фото: AP / J. Scott Applewhite

Одна женщина получила огнестрельное ранение в шею и позже скончалась в больнице

Фото: Getty Images

Участники протестов в здании Капитолия

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Участники протестов с флагами в здании Капитолия

Фото: EPA / Vostock Photo

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Правоохранительные органы США обезвредили несколько взрывных устройств в комплексе Капитолия, куда ворвались протестующие

Фото: Getty Images

Один из протестующих занял место спикера

Фото: Getty Images

Сотрудники Конгресса баррикадируют входы в здание

Фото: Olivier Douliery / AFP

Участник акции протеста в здании Капитолия

Фото: Getty Images

Разгон митинга в Вашингтоне

Фото: AP / John Minchillo

Протесты в США

Фото: Reuters / Leah Millis

В здание Конгресса США прорвались сторонники действующего президента Дональда Трампа

Фото: Eric Lee / Bloomberg via Getty Images

Участник беспорядков в кабинете спикера Нэнси Пелоси

Фото: EPA / Vostock Photo

Сенаторы США продолжат подсчет голосов коллегии выборщиков в безопасном месте, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленный источник в сенате

Фото: EPA / Vostock Photo

Штурм здания Капитолия

Фото: Getty Images

Участники беспорядков в Капитолии

Фото: Getty Images

К 18 часам по местному времени зал сената в здании Капитолия был очищен от протестующих

Фото: AP / Manuel Balce Ceneta

Из-за столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов было повреждено техническое оборудование СМИ

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / AFP

Подсчет голосов коллегии выборщиков

Фото: Reuters

Член палаты представителей Энди Ким, штат Нью-Джерси, убирает мусор и личные вещи, разбросанные по полу Ротонды

Фото: Andrew Harnik / AP

Противостояние сотрудников правоохранительных органов во время протестов в Вашингтоне против подтверждения результатов президентских выборов

Фото: Reuters / Jim Urquhart

Смотреть

Беспокойство испытывает и американское общество, указывают составители документа со ссылкой на крупные исследовательские организации. «Отчет Brookings Institution за 2022-й гласит, что некогда гордая американская демократическая система сталкивается с системным кризисом… Международное подразделение Фонда Карнеги указывает, что демократическая система США находится в опасном поворотном моменте, а врожденные болезни американского капитализма ускоряют ее упадок… Ян Бремер, президент Eurasia Group, пишет, что дисфункции в американской демократической системе заставляют опасаться, что президентские выборы 2024 года могут снова спровоцировать насилие»,— отмечается в докладе.

Далее авторы сообщают, что межпартийное противостояние в США усиливает политическую поляризацию, поскольку идеология, идентичность и взгляды представителей демократов и республиканцев становятся все более различными. При этом обеспечение политической субъектности требует все больших затрат. «Политика сосредоточена в руках богачей и деятелей, служащих их интересам. Хотя люди имеют право голоса, реального влияния на политику они не оказывают. Вызванное этим чувство бессилия и утраты доверия к традиционным политическим партиям и правительству порождает популизм, но проблема остается нерешенной»,— сообщается в докладе.

Следующая системная проблема, по мнению китайского МИДа, лежит в области свободы слова. Американское правительство контролирует медиа- и технологические компании и вмешивается в общественное мнение, используя как классические медиа, так и соцсети, сообщают авторы, ссылаясь на реплики западных авторов (Мэттью Тайбби, Эрик Сперлинг, Сеймур Херш). «Партийные и финансовые интересы стали ''двумя большими горами'', которые давят на свободу слова. Пока слово не отвечает интересам правительства и капитала США, оно будет строго ограничено»,— указано в докладе.

В качестве иллюстративного материала к тезису о деградации института свободы слова авторы доклада среди прочего приводят ситуацию вокруг расследования господина Херша, посвященного взрывам на «Северных потоках». «Европейские и американские СМИ, известные своей остротой, избегали обсуждать эту взрывоопасную новость»,— подчеркнуто в докладе.

История расследователя Сая Херша, которому на Западе уже мало кто верит

Читать далее

Оставшиеся проблемы внутри американской демократической системы связаны с деградацией судебной системы, на беспристрастность которой влияют социальные и межпартийные разногласия, а также с разочарованием в ней самих американских граждан. О последнем, пишут авторы, свидетельствуют опросы The Washington Post и Мэрилендского университета, Калифорнийского института общественной политики, Квиннипэкского университета и др.

«Хотя Соединенные Штаты столкнулись с проблемами в собственной демократии, они не прибегли к самоанализу. Вместо этого они продолжают экспортировать американские демократические ценности по всему миру и используют соответствующие поводы для подавления других стран, а также усиления раскола международного сообщества и создания конфронтации между лагерями»,— сообщается в докладе.

Так, США, по мнению авторов документа, «приватизировали концепцию демократии», несмотря на то что та является «общей ценностью для всего человечества». Под лозунгом борьбы за демократию США спровоцировали международный раскол и конфронтацию, а также подорвали международный порядок, основанный на международном праве. «В украинском кризисе Соединенные Штаты увидели возможность нажиться. Вместо того чтобы принять какие-либо меры, способствующие перемирию, США продолжили подливать масла в огонь и обеспечили поставки вооружений и иных ресурсов»,— говорится в докладе.

Под теми же демократическими лозунгами, сообщают авторы, США, исходя исключительно из собственных интересов, вводят и усиливают односторонние экономические санкции. Кроме того, несмотря на декларируемые принципы «строгого соблюдения международных правил» и международного плюрализма, США продолжают следовать парадигме Холодной войны и занимают строго прагматическую позицию в отношениях с другими государствами и мировым сообществом.

«Сейчас правительство США, придерживаясь менталитета Холодной войны и следуя логике гегемонии, продвигает нарратив о "демократии против авторитаризма". По сути, оно использует знамя демократии для подавления (чуждых.—"Ъ") идеологии и ценностей, а также для продвижения собственной геополитической стратегии»,— сообщается в докладе.

В главе с выводами китайские дипломаты напоминают: притом что демократия была и остается «общечеловеческой ценностью», универсальной модели политической системы, подходящей для всех стран, не существует. «Сад человеческой цивилизации богат и красочен, там должны цвести демократии всех стран. В США — демократия американского типа, в Китае — китайского типа. У каждой страны есть уникальная модель демократии, которая соответствует ее национальным устоям. О том, является ли страна демократической, должны судить жители этой страны»,— сообщается в докладе. КНР, в свою очередь, готова укреплять международный обмен знаниями и опытом по вопросам демократии, свободы и прав человека, резюмируют авторы.

В начале марта в Пекине прошла сессия Всекитайского собрания народных представителей. Из обнародованных руководством КНР тезисов стало ясно: КНР продолжит развивать дипломатическое наступление в разных регионах мира.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Китайский мир лучше без Китая».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...