Набиуллина: турбулентность на западных рынках прямо не влияет на финсистему России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущая ситуация на финансовых рынках Запада напрямую на экономику в РФ не влияет. При этом ситуация в американском банковском секторе повышает риски для мировой экономики, отметила госпожа Набиуллина во время выступления по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Прямого влияния (ситуации в банковском секторе США и Европы.— "Ъ") на российскую финансовую систему нет»,— сказала глава ЦБ. Однако текущая ситуация в западной банковской системе добавляет «неопределенности относительно дальнейшей траектории мировой экономики», отметила Эльвира Набиуллина.

Ранее сегодня, 17 марта, Банк России четвертый раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

10 марта объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Это — 16-й по величине банк США, который был ориентирован на стартапы. Тогда же появились сообщения о проблемах First Republic, специализирующегося на ипотечном кредитовании.

Один из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse 13 марта заявил, что обнаружил «существенные недостатки» в своих финансовых отчетностях. После этого котировки банка обвалились, он был вынужден обратиться за помощью к Национальному банку Швейцарии. Власти изучают все возможные варианты спасения Credit Suisse, среди которых — принудительное объединение банка с UBS.

Согласно исследованию «инФОМ», сделанному по заказу Банка России, инфляционные ожидания населения России на год вперед в марте 2023-го снизились до 10,7% с 12,2% месяцем ранее.

О решении по ставке читайте в публикации «Ъ» «ЦБ сигналит по-прежнему».

Мария Федотова