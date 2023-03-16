«Реал» обыграл «Ливерпуль» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты испанского клуба «Реал Мадрид» победили английский «Ливерпуль» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Мадриде, завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол забил Карим Бензема. Первый матч между клубами завершился со счетом 5:2 в пользу мадридского клуба. «Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов.

В другом матче футболисты итальянского «Наполи» обыграли немецкий «Айнтрахт» и вышли в 1/4 финала. Матч завершился со счетом 3:0.

Жеребьевка следующих стадий Лиги чемпионов состоится 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

О последних матчах 1/8 финала — в материале «Ъ» «С "Реалом" чудес не бывает».

Леонид Уварчев