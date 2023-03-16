«Наполи» обыграл «Айнтрахт» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Футболисты итальянского «Наполи» обыграли немецкий «Айнтрахт» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Неаполе, завершилась со счетом 3:0. «Наполи» стал третьим итальянским клубом, который вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Голы забили: Виктор Осимхен (45, 53), Петр Зелиньский (64, с пенальти). Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Наполи».

Перед началом матча в Неаполе фанаты «Наполи» и «Айнтрахт» устроили массовые беспорядки. Группа немецких фанатов в масках подожгла три автомобиля, в том числе один полицейский, а также забросала полицию файерами и стульями из уличного кафе. Полиция применила водометы.

Жеребьевка следующих стадий Лиги чемпионов состоится 17 марта. Финал пройдет 10 июня в Стамбуле. По решению UEFA, российские клубы в текущем сезоне не выступают в еврокубках.

О последних матчах 1/8 финала — в материале «Ъ» «С "Реалом" чудес не бывает».

Леонид Уварчев