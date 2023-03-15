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Коммерсантъ FM
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Цена нефти Brent опускалась ниже $74 впервые с декабря 2021 года

Стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в мае 2023 года падала на 5% к закрытию прошлой сессии — до $74 за баррель. Такой показатель был зафиксирован впервые с 22 декабря 2021 года.

По данным на 17:55 мск, цена Brent снизилась на 5,05% — до $73,54 за баррель. Затем цена замедлила снижение до $73,72 за баррель.

Согласно прогнозу Bank of America, стоимость Brent в 2023 году увеличится в среднем до $100 за баррель.

Средняя цена Brent с 15 февраля по 14 марта составила $83,05 за баррель, тогда как средняя цена Urals за этот же период составила $50,80 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к Brent продолжил снижаться.

Анастасия Ларина

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