Предполагаемый участник атаки на брянские села внесен в перечень террористов

Денис Капустин, предполагаемый участник атаки на брянские села и организатор покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, следует из обновленного списка на сайте ведомства.

2 марта в два села в Брянской области — Сушаны и Любечане — вторглись две группы вооруженных людей с территории Украины. Российские власти сообщали, что в ходе боестолкновений были убиты два человека. Президент России Владимир Путин счел происшедшее терактом. Власти Украины отрицают свою причастность. Ответственность за нападение взял на себя воюющий на стороне ВСУ «Русский добровольческий корпус». 5 марта МВД объявило в розыск еще одного предполагаемого участника атаки — Илью Богданова.

6 марта ФСБ сообщила о предотвращении покушения на Константина Малофеева. По версии ФСБ, убить господина Малофеева планировали, подорвав автомобиль с помощью взрывного устройства. Предполагаемым организатором покушения ФСБ назвала Дениса Капустина. В настоящее время он находится на территории Украины.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Константина Малофеева защитили от брянских захватчиков».

Милена Костерева