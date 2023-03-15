Предполагаемый шеф разведки ОАЭ вошел в капитал ByteDance

Оценочная стоимость китайской технологической компании ByteDance Ltd оценивается примерно в $220 млрд, после того как в капитал компании вступила фирма из Абу-Даби G42. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. По данным источников агентства, компания из Абу-Даби, специализирующаяся на ИИ-технологиях и контролируемая шейхом Тахнуном бен Зайдом Аль Нахайяном, потратила более $100 млн на выкуп акций ByteDance у ряда ее нынешних акционеров. Шейх Тахнун, сын основателя ОАЭ, занимает пост советника по национальной безопасности и считается главой разведки страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тахнун бен Зайд Аль Нахайян (в центре)

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters Тахнун бен Зайд Аль Нахайян (в центре)

Фото: Ryan Carter / UAE Presidential Court / Handout / Reuters

Компания шейха недавно создала специальный фонд в размере $10 млрд для инвестиций в ключевые технологические компании по всему миру. По данным Bloomberg, шейх уже собрал внушительный инвестиционный портфель, вкладываясь в облачные технологии, технологии беспилотного вождения, создание новых вакцин и т. д.

Эксперты отмечают значительное снижение стоимости китайской технологической корпорации: незадолго до нынешней сделки акции ByteDance купил некий неназванный инвестфонд. По итогам той сделки стоимость компании оценивалась в $225 млрд. А по условиям программы по обратному выкупу акций, которую акционеры китайской корпорации одобрили осенью прошлого года, ByteDance оценивалась в $300 млрд. В действительности стоимость компании может оказаться еще ниже, поскольку оценка не учитывает последствия краха банка SVB, сказавшегося на благополучии всего технологического сектора США и мира.

Снижение это отражает неопределенность, в которой оказалась китайская компания после того, как сразу в некоторых странах мира, в том числе в США, власти либо ввели запрет на использование принадлежащего ей социального приложения TikTok, либо недвусмысленно демонстрируют готовность такой запрет ввести. В частности, ссылаясь на соображения о защите конфиденциальности данных, усиление кибербезопасности и защиту национальной безопасности, запреты на установку приложения TikTok на служебных телефонах ввела Еврокомиссия для своих сотрудников, Белый дом для сотрудников правительственных учреждений, секретариат канадского Совета казначейства для чиновников страны. Ограничения на работу сервиса действуют в Индии. Расследование в отношении приложения TikTok накануне начал и Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

Андрей Келекеев