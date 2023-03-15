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Коммерсантъ FM
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В Кремле начались переговоры Путина и Асада

Президент России Владимир Путин принял в Кремле президента Сирии Башара Асада. Накануне пресс-служба Кремля сообщала, что на переговорах будут обсуждаться вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, перспективы урегулирования ситуации в Сирии.

Башар Асад прибыл в Москву вчера, 14 марта. В аэропорту Внуково его встретил спецпредставитель президента РФ по странам Ближнего Востока и Африки Михаил Богданов, замглавы МИДа Михаил Богданов, посол Сирии в Москве Башар Джаафари и посол России в Сирии Александр Ефимов.

По информации «Ведомостей», цель визита Башара Асада в Москву — получение финансовой и энергетической помощи от российских властей. Турецкие СМИ также сообщали, что в Москве 15–16 марта пройдет встреча замглав МИДов России, Сирии, Турции и Ирана.

В декабре 2022 года в Москве прошли переговоры министров обороны Турции, Сирии и России. Российское Минобороны сообщало, что стороны обсуждали ситуация в Сирии и борьбу с экстремистами. Это стало первым официальным контактом представителей Сирии и Турции более чем за десять лет.

Олеся Павленко

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