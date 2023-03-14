Офис Зеленского: командование ВСУ вновь приняло решение удерживать Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, по итогам которого было принято решение продолжать удерживать город Бахмут (Артемовск), сообщается на сайте офиса президента.

«Рассмотрев ход оборонной операции на Бахмутском направлении, все члены Ставки высказали общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмута»,— говорится в заявлении пресс-службы офиса президента Украины.

В ходе заседания члены ставки заслушали доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующих оперативно-стратегическими группировками войск об актуальной ситуации на фронте. В пресс-релизе также отмечается, что на заседании было проанализировано обеспечение боеприпасами подразделений украинской армии на передовой, а также обсуждались темпы и объемы поступления техники и вооружения от партнеров Украины.

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего ВСУ господин Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Александр Сырский выступили за «продолжение оборонной операции и дальнейшие усиление позиций в Бахмуте».

Бои за Бахмут, находящийся в подконтрольной Украине части Донецкой области, идут с лета 2022 года. 6 марта основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин говорил, что ВСУ готовятся контратаковать в связи с блокировкой Бахмута бойцами ЧВК. По его информации, в Бахмуте идут тяжелейшие бои, а украинский гарнизон постоянно получает подкрепление. Сейчас в городе, по его оценке, находится от 12 тыс. до 20 тыс. украинских бойцов.

По информации Politico, у украинских и американских военных разный взгляд на необходимость сохранения за Украиной контроля над Бахмутом по донецкому направлению. По мнению Белого дома, отступление ВСУ от Бахмута не будет иметь стратегического значения. Как утверждали американские СМИ, Вашингтон призывает Киев сосредоточиться на контрнаступлении по южному направлению.

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Эрдни Кагалтынов