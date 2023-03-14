В Самаре власти решили спроектировать ливневую канализацию после затопления улиц

Подтопления на ряде улиц в Самаре до сих пор не устранены. Один из проблемных участков – пересечение Зубчаниновского шоссе и ул. Магистральной. Подтопление указанной территории связано с отсутствием ливневой канализации и скоплением талых вод. В этом районе коммунальная техника откачивает воду круглосуточно. Об этом сообщает глава Самары Елена Лапушкина в своем Telegram-канале.

«В ближайшие годы планируем проектирование ливневой канализации на улице Литвинова»,– говорится в сообщении.

Фото: Администрация Самары

Также в городе подтоплены из-за утечек на сетях водоснабжения участки на ул. Алма-Атинской и Гвардейской. Елена Лапушкина поручила главе Кировского района проконтролировать работу управляющих компаний и ООО «СКС» для скорейшего устранения последствий подтоплений.

Кроме того, градоначальница снова указала подрядной организации ООО «Конор» на очистку от наледи тротуаров и дорог по ул. Пугачевской и Свободы. В настоящее время по указанным адресам продолжается вывоз снега.

Ранее в Тольятти из-за талых вод затопило две улицы. До этого на ряде дорог в городе было ограничено движение из-за затопления талыми водами. Также в Самаре автобусы пустили в объезд из-за разрушенной дороги на Зубчаниновском шоссе. Помимо прочего, сообщалось о том, что в регионе начался паводок. В связи с этим в Самарской области подтопило 46 приусадебных участков, три моста и участок дороги.

Георгий Портнов