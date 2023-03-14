В Тольятти из-за талых вод затопило две улицы

Движение автобуса № 6 в Тольятти закрыто во вторник из-за скопления талых вод по ул. Комсомольская (на участке от ул. Мира до ул. Баныкина) и ул. Баныкина (в районе ТЦ «АЭРОХОЛЛ» в сторону Комсомольского района). Мера принята до стабилизации ситуации. Об этом сообщает городская администрация.

Также в связи с этим частично изменены схемы движения автобусов №№ 40, 46 и 84*. В сторону Автозаводского района они следуют по ул. Диагональная, Баныкина, Голосова Диагональная и далее – по прежней схеме. Автобусы №№ 124, 127 и 143 в направлении Автозаводского района движутся по ул. Диагональная, Баныкина, Карбышева и Мира. В обратном направлении указанные маршруты движутся по ул. Мира, Карбышева, Баныкина, Диагональная и далее – по действующей схеме.

Одновременно с этим из-за стабилизации ситуации в Автозаводском районе возобновлено движение троллейбусов № 14 (по ул. Заставная и ул. Воскресенская) и № 18 (по ул. Ботаническая). Кроме того, открылось движение автобуса № 13 по ул. Офицерская.

Ранее на ряде дорог Тольятти было ограничено движение из-за затопления талыми водами. Также в Самаре автобусы пустили в объезд из-за разрушенной дороги на Зубчаниновском шоссе. Помимо прочего, сообщалось о том, что в регионе начался паводок. В связи с этим в Самарской области подтопило 46 приусадебных участков, три моста и участок дороги.

Георгий Портнов