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Рогов предупредил о переброске украинской авиации на запорожское направление

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что власти Украины приступили к переброске на запорожское направление боевой авиации. Его слова приводит «РИА Новости».

Владимир Рогов

Владимир Рогов

Фото: Телеграм-канал Владимира Рогова

Владимир Рогов

Фото: Телеграм-канал Владимира Рогова

По словам господина Рогова, речь идет о советских истребителях и вертолетах, которые неофициально были переданы Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезены из Афганистана.

1 февраля Владимир Рогов рассказал, что линия обороны российских вооруженных сил в Запорожской области сдвинулась вперед. По его словам, ее выстраивают с учетом территорий, которые были заняты армией в январе. 20 января политик сообщил о резком повышении интенсивности боевых действий в области.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина расположила группировку из 40 тыс. военных в районе поселка Пришиб. Он расположен примерно в 50 км к северу от Мелитополя.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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