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Коммерсантъ FM
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Балицкий: 40-тысячная группировка украинских войск находится у Запорожской области

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Украина расположила группировку из 40 тыс. военных в районе поселка Пришиб. Он расположен примерно в 50 км к северу от Мелитополя.

Господин Балицкий заверил, что у Запорожья «достаточно крепкая двойная линия как минимум глубокого эшелонирования». «Мы видим группировку в районе 40 тыс. голов (украинских военных.— "Ъ"), которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Мы эту группировку видим, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет»,— сказал он в эфире «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

В середине февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что российские военные ведут наступление «с нескольких направлений». О каких направлениях идет речь, не уточнялось. Пентагон обещал помочь Украине провести весной контрнаступление.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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Лаура Кеффер

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