В Запорожской области строят новую линию обороны

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале, что линия обороны ВС РФ в Запорожской области сдвинулась вперед: ее выстраивают с учетом новых территорий, занятых армией России в январе.
Владимир Рогов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
По словам Владимира Рогова, в январе российским войскам в ходе наступления удалось достичь большего, чем за несколько предыдущих месяцев.
Вчера, 31 января, Владимир Рогов сообщил, что основными участками наступления российской армии на запорожском направлении остаются города Гуляйполе и Орехов. Он также заявил, что под контроль ВС РФ перешел город Каменское. По его словам, ВСУ отступили и создали новый эшелон обороны в Балабино, Кушугуме и Камышевахе, пригородах Запорожья.
20 января политик сообщил о резком повышении интенсивности боевых действий в области. Сейчас Россия контролирует только южную часть Запорожской области, ее региональный центр Запорожье подконтролен украинским властям. В ноябре российские власти региона заявляли о переброске сил ВСУ в регион. В конце декабря Владимир Рогов сообщал о работах по строительству эшелонированной линии обороны в российской части Запорожской области.
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