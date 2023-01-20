Рогов сообщил об интенсивных боях на всем запорожском направлении

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что интенсивность боевых действий в регионе резко повысилась.

«На Запорожском направлении резко повысилась интенсивность боевых действий. ВС РФ вели огонь по противнику из танков, минометного и артиллерийского огня в районах Времовка и Новополь в ДНР и Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Нестерянка, Малые Щербаки и Каменское в Запорожской области»,— написал господин Рогов в своем Telegram-канале.

Сейчас Россия контролирует только южную часть Запорожской области, ее региональный центр Запорожье подконтролен украинским властям. В последнее время о крупных боях на запорожском направлении не сообщалось. В ноябре российские власти региона заявляли о переброске сил ВСУ в регион. В то же время они не видели причин для эвакуации мирного населения. В конце декабря Владимир Рогов сообщал о работах по строительству эшелонированной линии обороны в российской части Запорожской области.

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