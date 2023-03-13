В Иране помиловали 22 тысячи участников протестов

Власти Ирана помиловали порядка 22 тыс. человек, арестованных за участие в массовых протестных акциях, заявил председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи. Амнистия приурочена к 44-й годовщине победы Исламской революции в Иране, в феврале ее согласовал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голям Хосейн Мохсени-Эджеи

Фото: Khamenei.ir / AFP Голям Хосейн Мохсени-Эджеи

Фото: Khamenei.ir / AFP

«Помилование получили около 22 тыс. человек, связанных с массовыми беспорядками. Речь идет о тех, кто уже был осужден, и тех, кто еще не дождался вынесения приговора»,— цитирует председателя Верховного суда иранское государственное информагентство IRNA. В общей сложности амнистия коснулась более 82 тыс. иранских граждан, осужденных за различные преступления.

Массовые протесты в Иране проходили осенью 2022 года. Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Очевидцы, в том числе женщины, которые были задержаны вместе с госпожой Амини, заявили, что перед смертью она была жестоко избита и получила тяжелые травмы головы. Иранские силовики причастность к смерти девушки отрицали и говорили, что она умерла из-за сердечного приступа.

По данным Iran International, по итогам протестных акций около 19 тыс. человек были задержаны, из них несколько сотен человек приговорили к смертной казни. Несколько смертных приговоров было приведено в исполнение. Среди осужденных за призывы к участию в протестах оказалась дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани.

Александр Кислов