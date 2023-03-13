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Коммерсантъ FM
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В Иране помиловали 22 тысячи участников протестов

Власти Ирана помиловали порядка 22 тыс. человек, арестованных за участие в массовых протестных акциях, заявил председатель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи. Амнистия приурочена к 44-й годовщине победы Исламской революции в Иране, в феврале ее согласовал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Голям Хосейн Мохсени-Эджеи

Голям Хосейн Мохсени-Эджеи

Фото: Khamenei.ir / AFP

Голям Хосейн Мохсени-Эджеи

Фото: Khamenei.ir / AFP

«Помилование получили около 22 тыс. человек, связанных с массовыми беспорядками. Речь идет о тех, кто уже был осужден, и тех, кто еще не дождался вынесения приговора»,— цитирует председателя Верховного суда иранское государственное информагентство IRNA. В общей сложности амнистия коснулась более 82 тыс. иранских граждан, осужденных за различные преступления.

Массовые протесты в Иране проходили осенью 2022 года. Они начались после гибели 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов за неправильно надетый хиджаб. Очевидцы, в том числе женщины, которые были задержаны вместе с госпожой Амини, заявили, что перед смертью она была жестоко избита и получила тяжелые травмы головы. Иранские силовики причастность к смерти девушки отрицали и говорили, что она умерла из-за сердечного приступа.

По данным Iran International, по итогам протестных акций около 19 тыс. человек были задержаны, из них несколько сотен человек приговорили к смертной казни. Несколько смертных приговоров было приведено в исполнение. Среди осужденных за призывы к участию в протестах оказалась дочь бывшего президента Ирана Али Акбара Хашеми-Рафсанджани.

Александр Кислов

Фотогалерея

Как проходили массовые протесты в Иране

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Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE / Vostock Photo

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

Фото: Getty Images

Протестующие бросают камни в полицию

Протестующие бросают камни в полицию

Фото: AP

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Фото: Reuters

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Фото: AP

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Фото: AP

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Фото: Vahid Salemi / AP

В Иране появление без хиджаба считается преступлением &lt;br> На фото: участницы проправительственного марша

В Иране появление без хиджаба считается преступлением
На фото: участницы проправительственного марша

Фото: Reuters

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Фото: UGC / AFP

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Фото: Getty Images

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Фото: STR / EPA-EFE / Vostock Photo

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам &lt;br> На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам
На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

Фото: UGC / AFP

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

Фото: Reuters / Christian Mang

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

Фото: Hawre Khalid / Metrography / AP

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Фото: Reuters / Paola Garcia

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им» &lt;br> Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им»
Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

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Протесты в Иране идут больше двух недель. По данным местных СМИ, погибли от 41 до 133 человек, ранены около 100

Фото: Stringer / Anadolu Agency / Getty Images

Волнения начались, когда 16 сентября газеты и блогеры сообщили о смерти 22-летней Махсы Амини после ее задержания полицией нравов

Фото: Abedin Taherkenareh / EPA-EFE / Vostock Photo

По версии полиции, девушка нарушила правила ношения хиджаба

Фото: Getty Images

Протестующие бросают камни в полицию

Фото: AP

Власти назвали официальной причиной смерти проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что задержанную избили в автозаке. Родственники Махсы Амини говорят, что она не имела серьезных проблем со здоровьем

Фото: Reuters

Мужчина вытаскивает из огня полицейский мотоцикл, который подожгли протестующие

Фото: AP

Первая акция протеста прошла в Тегеране — возле больницы, в которой скончалась Махса Амини. Позже волнения охватили и другие районы, включая ее родной город Сакез

Фото: AP

Одновременно с акциями протеста в Иране проходят проправительственные митинги

Фото: Vahid Salemi / AP

В Иране появление без хиджаба считается преступлением
На фото: участницы проправительственного марша

Фото: Reuters

Протесты также прошли в столице иранского Курдистана — городе Санандаджа. Погибшая — этническая курдка

Фото: UGC / AFP

Во время волнений в стране отключили Instagram (принадлежит Meta — признана экстремистской организацией и запрещена в России). Так власти пытаются помешать протестующим обмениваться информацией

Фото: Getty Images

Иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают свои платки

Фото: STR / EPA-EFE / Vostock Photo

В Исфаханском университете приостановили занятия после столкновений между студентами и силовикам
На фото: студенты пытаются открыть ворота кампуса

Фото: UGC / AFP

В Берлине перед Бранденбургскими воротами прошла акция солидарности с иранскими протестующими

Фото: Reuters / Christian Mang

К протестам присоединились курды из соседнего Ирака. Они организовали акцию возле штаб-квартиры ООН в Эрбиле

Фото: Hawre Khalid / Metrography / AP

Протестующие закрашивают герб Ирана на посольстве страны в Мехико (Мексика)

Фото: Reuters / Paola Garcia

«Эти беспорядки и нестабильность были спланированы Америкой и узурпаторским и фальшивым сионистским режимом, а их служащие и некоторые вероломные иранцы за границей помогали им»
Духовный лидер Ирана аятолла Хаменеи (в центре) возложил ответственность за беспорядки в стране на власти США и Израиля

Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / AP

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