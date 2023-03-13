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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил дело о покушении на убийство командира «Ахмата» Алаудинова

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело после покушения на помощника главы Чечни Рамзана Кадырова командира спецподразделения «Ахмат» и замкомандира 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинова. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Денис Шапиро.

«Как мне стало известно, военный следственный отдел Следственного комитета России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а", "б", "е" ч. 2. ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в связи с осуществлением последними служебной деятельности общеопасным способом)»,— сообщил адвокат.

Потерпевшими по делу проходят Апты Алаудинов и его адъютант лейтенант Джамбулат Мизаев. По данным адвоката, председатель СК Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль.

В феврале Рамзан Кадыров сообщил, что его помощника Апты Алаудинова пытались отравить. Командир «Ахмата» получил письмо, которое было пропитано отравляющим веществом. Пострадали также два его адъютанта. Апты Алаудинова отправили на лечение в Москву. Он вернулся в зону боевых действий в марте.

Как сообщил адвокат, медики выяснили, что для отравления использовали смесь бромциана и другого ядовитого вещества, установить которое пока не удалось. Отправителем письма с ядом была 83-летняя пенсионерка, гражданка России. По данным «Ъ», жительница Ростовской области хотела поблагодарить генерала и других участников СВО. По словам адвоката, в России впервые таким способом было совершено преступление в отношении военачальника.

Благодаря удачному стечению обстоятельств один из медиков в медсанчасти был врачом-токсикологом, это помогло избежать тяжелых последствий для здоровья. Следователи выясняют, как письмо могло попасть в фельдъегерскую службу.

Подробнее — в материале «Генерала отравили за службу».

Анастасия Ларина

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