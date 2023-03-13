Фильм «Поехавшая» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

Российская комедия «Поехавшая» возглавила прокат в России и СНГ в прошедшие выходные, собрав за два дня 135,6 млн руб., сообщает портал kinobusiness.com. Фильм Антона Маслова основан на реальной истории блогера Анны Смолиной, которая в 2017 году вместе со своей таксой проехала на велосипеде через всю Россию.

В топ-5 по сборам вошли:

«Поехавшая» (135,6 млн руб.);

драма «Нюрнберг» (64,5 млн руб.);

комедия «Беспринципные в деревне» (59,5 млн руб.);

драма «Праведник» (45,4 млн руб.);

комедия «Чебурашка» (27,6 млн руб.).

Глава Минкульта Ольга Любимова говорила, что в январе-феврале киносборы в России составили 13,1 млрд руб. Это рекордный показатель в истории российского кинопроката, который превысил объем сборов за весь допандемийный 2019 год (11,7 млрд руб.). Обеспечить такую сумму во многом удалось благодаря «Чебурашке», который стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката.

Подробнее о «Поехавшей» — в рецензии «Ъ» «Велопробег от реальности».

Лаура Кеффер