В Лос-Анджелесе гости прибывают на церемонию вручения «Оскара»

В Лос-Анджелесе сегодня, 13 марта, состоится 95-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар». Вручение наград по традиции проводится в кинотеатре Dolby Theatre, ведущим будет комик Джимми Киммел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актриса Джейми Ли Кёртис и ее муж Кристофер Гест Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса Хонг Чау Фото: Reuters / Eric Gaillard Актер Брендан Фрейзер со своей девушкой Фото: Reuters / Mario Anzuoni Актриса Сигурни Уивер Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса Сандра О Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса Ева Лонгория Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса и режиссер Сара Полли Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса Флоренс Пью Фото: Reuters / Mario Anzuoni Следующая фотография 1 / 8 Актриса Джейми Ли Кёртис и ее муж Кристофер Гест Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса Хонг Чау Фото: Reuters / Eric Gaillard Актер Брендан Фрейзер со своей девушкой Фото: Reuters / Mario Anzuoni Актриса Сигурни Уивер Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса Сандра О Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса Ева Лонгория Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса и режиссер Сара Полли Фото: Reuters / Eric Gaillard Актриса Флоренс Пью Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Перед началом церемонии номинанты и гости премии проходят по ковровой дорожке, которую в этом году сделали не красной, а бежевой. Одной из первых прибыла актриса Хонг Чау (за роль в фильме «Кит» она выдвинута в категории лучшая актриса второго плана). Попозировать для фотографов успели актрисы Сандра О, Сигурни Уивер, Ева Лонгория, Джейми Ли Кёртис и Флоренс Пью, а также актриса и режиссер Сара Полли (ее фильм «Говорят женщины» претендует на звание лучшего). Одним из первых актеров на ковровой дорожке стал Брендан Фрейзер, исполнитель главной роли в драме «Кит».

Напомним, по числу номинаций (11) на «Оскар» в этом году лидирует «Всё везде и сразу», претендующий на награду в том числе как лучший фильм. Помимо этого фильма в главной категории номинированы «Тар», «Фабельманы», «Элвис», «На западном фронте без перемен», «Банши Инишерина», «Говорят женщины», «Треугольник печали», «Топ Ган: Мэверик», «Аватар: путь воды».

Президиум Киноакадемии России решил не выдвигать фильм на «Оскар». Это якобы было реакцией на «враждебные действия США» в отношении России. После этого из российского «оскаровского комитета» вышли, в частности, его председатель Павел Чухрай и режиссер Андрей Звягинцев.

Кто претендует на «Оскар» в 2023 году, читайте в материале «Ъ» «Всё везде и "Оскар"».

Лаура Кеффер