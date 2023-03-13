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Коммерсантъ FM
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В Лос-Анджелесе гости прибывают на церемонию вручения «Оскара»

В Лос-Анджелесе сегодня, 13 марта, состоится 95-я церемония награждения лауреатов премии Американской киноакадемии «Оскар». Вручение наград по традиции проводится в кинотеатре Dolby Theatre, ведущим будет комик Джимми Киммел.

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Актриса Джейми Ли Кёртис и ее муж Кристофер Гест

Актриса Джейми Ли Кёртис и ее муж Кристофер Гест

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса Хонг Чау

Актриса Хонг Чау

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актер Брендан Фрейзер со своей девушкой

Актер Брендан Фрейзер со своей девушкой

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Актриса Сигурни Уивер

Актриса Сигурни Уивер

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса Сандра О

Актриса Сандра О

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса Ева Лонгория

Актриса Ева Лонгория

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса и режиссер Сара Полли

Актриса и режиссер Сара Полли

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса Флоренс Пью

Актриса Флоренс Пью

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

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Актриса Джейми Ли Кёртис и ее муж Кристофер Гест

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса Хонг Чау

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актер Брендан Фрейзер со своей девушкой

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Актриса Сигурни Уивер

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса Сандра О

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса Ева Лонгория

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса и режиссер Сара Полли

Фото: Reuters / Eric Gaillard

Актриса Флоренс Пью

Фото: Reuters / Mario Anzuoni

Перед началом церемонии номинанты и гости премии проходят по ковровой дорожке, которую в этом году сделали не красной, а бежевой. Одной из первых прибыла актриса Хонг Чау (за роль в фильме «Кит» она выдвинута в категории лучшая актриса второго плана). Попозировать для фотографов успели актрисы Сандра О, Сигурни Уивер, Ева Лонгория, Джейми Ли Кёртис и Флоренс Пью, а также актриса и режиссер Сара Полли (ее фильм «Говорят женщины» претендует на звание лучшего). Одним из первых актеров на ковровой дорожке стал Брендан Фрейзер, исполнитель главной роли в драме «Кит».

Напомним, по числу номинаций (11) на «Оскар» в этом году лидирует «Всё везде и сразу», претендующий на награду в том числе как лучший фильм. Помимо этого фильма в главной категории номинированы «Тар», «Фабельманы», «Элвис», «На западном фронте без перемен», «Банши Инишерина», «Говорят женщины», «Треугольник печали», «Топ Ган: Мэверик», «Аватар: путь воды».

Президиум Киноакадемии России решил не выдвигать фильм на «Оскар». Это якобы было реакцией на «враждебные действия США» в отношении России. После этого из российского «оскаровского комитета» вышли, в частности, его председатель Павел Чухрай и режиссер Андрей Звягинцев.

Кто претендует на «Оскар» в 2023 году, читайте в материале «Ъ» «Всё везде и "Оскар"».

Лаура Кеффер

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