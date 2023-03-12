Касаткина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Дарья Касаткина выиграла в матче с немкой Татьяной Марией во втором круге турнира категории WTA 1000 Indian Wells Masters. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:1, она продолжался 1 час 3 минуты.

В третьем круге турнира Дарья Касаткина встретится с россиянкой Варварой Грачевой. Накануне она выиграла в матче с хорватской теннисисткой Петру Мартич.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории WTA 1000, который проходит в Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Олеся Павленко