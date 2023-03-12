Варвара Грачева победила Петру Мартич и вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Варвара Грачева обыграла Петру Мартич из Хорватии во втором круге Indian Wells Masters. Игра завершилась со счетом 6:3, 6:2, она длилась 1 час 14 минут. В третьем круге россиянка сыграет с победительницей матча между Дарьей Касаткиной (РФ) и Татьяной Марией (Германия).

22-летняя Грачева занимает 66-е место в рейтинге WTA. Она не побеждала на турнирах под эгидой ассоциации. 32-летняя Мартич находится на 30-й строчке рейтинга теннисисток. У нее два титула WTA.

Indian Wells Masters (BNP Paribas Open) — турнир в престижной категории WTA 1000, проводится Индиан-Уэллсе (штат Калифорния, США). Призовой фонд составляет $8,8 млн.

Леонид Уварчев