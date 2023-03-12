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Коммерсантъ FM
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Короноскептики собрали в Берне митинг за нейтралитет Швейцарии по конфликту на Украине

Несколько тысяч человек вышли на митинг за сохранение Швейцарией нейтралитета. Они выступали за дипломатическое разрешение российско-украинского кризиса, против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву.

По оценке Berner Zeitung, на акции на главной площади города собрались от 2 до 3 тыс. человек. Одним из организаторов стало движение, которое ранее устраивало демонстрации против коронавирусных ограничений. Движение отмечало, что акция проводилась не против Украины или России, а за «мир между всеми народами».

Россия считает, что Швейцария потеряла статус нейтралитета. Страна вместе с другими государствами Запада вводила против России ограничения после ввода войск на Украину. Власти заморозили российские активы на 7,5 млрд франков (около $8 млрд). Вместе с тем парламент Швейцарии отклонил реэкспорт оружия для Украины.

Подробнее о позиции Берна — в материале «Ъ» «Швейцария не хочет продать нейтралитет».

Леонид Уварчев

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