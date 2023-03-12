Главные новости недели в Нижегородской области к 12 марта

Нижегородца обвинили в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и участии в боевом конфликте на стороне Украины. Сотрудники ФСБ задержали его в Приокском районе. Обвиняемый признался в содеянном.

«Химсервис» просит признать банкротом ликвидатора трех крупных свалок в Дзержинске. Компания «Газэнергострой — экологические технологии» задолжала истцу 1,5 млн руб. за аренду участка и помещения и перестала выходить на связь.

В Нижнем Новгороде открылись два пункта по приему бойцов в частную военную компанию «Вагнер». Оба работают на базе спортивных клубов. Новые центры появились еще в 41 городе, теперь в России открыто 58 таких отделений.

Главой Нижегородского района назначен Алексей Рыболовлев. Ранее он занимал должность первого замглавы администрации Сормовского района.

Нижегородская область подала заявку на проведение онлайн-голосования на выборах губернатора в сентябре. Центральная избирательная комиссия рассмотрит ее и примет решение к началу июня.

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