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Нижегородца обвинили в сотрудничестве со спецслужбами Украины

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали жителя Нижнего Новгорода, который добровольно пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами и решил участвовать в вооруженном конфликте на стороне Украины.

Обвиняемый сознался в содеянном, он арестован. Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ («Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией»). По этой статье нижегородцу может грозить лишение свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

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Андрей Репин

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