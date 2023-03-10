Нижегородская область подала заявку для онлайн-голосования на выборах губернатора

Избирательная комиссия Нижегородской области подала заявку на организацию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах губернатора в сентябре 2023 года. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в избиркоме.

Решать, в каких регионах проводить онлайн-голосование, будет Центральная избирательная комиссия. «В начале июня мы будем знать, согласовано ли проведение дистанционного электронного голосования в Нижегородской области. После этого подробно расскажем обо всем, что потребуется избирателю»,– сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном избиркоме.

В Нижегородской области ранее уже использовали онлайн-голосование: по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году и на выборах депутатов в 2021 году.

По данным газеты «Ведомости», кроме Нижегородской области пока заявки на участие в онлайн-голосовании подали еще шесть регионов России. Всего в единый день выборов в сентябре к ДЭГ смогут подключить до 25 регионов. Опыт в проведении ДЭГ имеют 14 субъектов РФ.

Анастасия Еремина