Два центра по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в Нижнем Новгороде

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что открыл центры для набора бойцов еще в 42 городах России. В Нижнем Новгороде появилось два пункта — на улицах Баха и Сергиевской, следует из документа, опубликованного пресс-службой бизнесмена.

«Открылись центры по набору в ЧВК "Вагнер". Туда идут новые бойцы, которые пойдут вместе с нами бок о бок защищать свою страну и свою семью»,— процитировала пресс-служба слова Евгения Пригожина.

В 2022 году Евгений Пригожин подтвердил, что создал ЧВК «Вагнер» в 2014 году. Правовой статус организации неизвестен, по закону в России запрещены частные военные компании. В январе 2023 года Евгений Пригожин заявил, что его бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара. Чтобы отметить заслуги ЧВК «Вагнер», руководитель фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил легализовать частные военные компании.

Что происходит после ввода войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Еремина