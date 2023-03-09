Алексей Рыболовлев назначен главой Нижегородского района

Руководителем администрации Нижегородского района назначен первый замглавы Сормовского района Алексей Рыболовлев. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

«Он молодой и амбициозный руководитель с большим опытом в сфере благоустройства районов города. Показал глубокое понимание проблем сложного Нижегородского района и наличие развитых профессиональных компетенций. Надеюсь, жители помогут ему в работе»,– написал Юрий Шалабаев в Telegram-канале.

Нижегородский районом с 2018 года руководил Илья Лагутин. Он уволился в августе 2022 года, а в сентябре возглавил агентство по сохранению исторических объектов (АСИРИС). Нового главу администрации выбирали по конкурсу. Участие в отборе принимали 40 кандидатов.

Анастасия Еремина