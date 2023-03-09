Наталья Комарова прокомментировала стрельбу в Нижневартовске

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова прокомментировала задержание Владимира Широкова, который сегодня утром устроил стрельбу из дома в Нижневартовске и удерживал своего маленького ребенка в квартире. «На это время обстановка следующая. Ребенок жив и здоров, спасен, слава Богу. Никто не пострадал, включая и виновника»,— отметила губернатор.

Как добавила Наталья Комарова, ребенок находится у бабушки с мамой и старшей сестрой. Владимир Широков — в распоряжении правоохранительных органов и учреждения здравоохранения. «Все соседи, другие граждане, которые так или иначе попали в зону этого инцидента, также под опекой учреждений здравоохранения»,— отметила она.

По словам губернатора, сейчас продолжается работа по установлению причин произошедшего, определению ущерба и принятию соответствующих решений. Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Широков работал в администрации Нижневартовска, но уволился оттуда неделю назад. После возбуждения в отношении него уголовного дела его исключили из партии «Единая Россия».

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Диана Сунагатуллина