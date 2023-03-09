Вооруженного мужчину, удерживающего сына в квартире в Нижневартовске, задержали

В результате переговоров вооруженный мужчина, который незаконно удерживал сына в квартире на ул. Северной, 50Б в Нижневартовске, сдался. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. «Мужчина задержан, а ребенок освобожден. Жизни мальчика ничего не угрожает»,– сообщили в полиции.

Напомним, мужчина удерживал в квартире сына на протяжении нескольких часов, угрожая совершить самоубийство. Когда дверь квартиры попытались взломать, югорчанин несколько раз выстрелил в воздух с балкона.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета. В Нижневартовск вылетели губернатор Югры Наталья Комарова, лавный федеральный инспектор по региону Александр Постников, начальник управления Росгвардии Евгений Симаков и начальник УМВД Дамир Сатретдинов.

По информации СМИ и telegram-каналов, стрелком оказался бывший сотрудник мэрии Нижневартовска Владимир Широков. Мужчина якобы ранее работал замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества и уволился неделю назад.

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