В Нижневартовске вооруженный мужчина закрылся в квартире с сыном и угрожает самоубийством

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире с сыном и угрожает совершить самоубийство. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

В полицию обратилась супруга мужчины, сообщившая, что он находится в «неадекватном состоянии». Сейчас на месте работают силовики и спасатели, которые пытаются вскрыть дверь. В полиции уточнили, что, когда сотрудники МЧС попытались пробраться в квартиру, югорчанин выстрелил с балкона в воздух.

Жильцов дома эвакуировали, пострадавших нет.

СУ СКР по Югре возбудил уголовное дело, однако по какой статье в пресс-службе не уточнили.

Местные СМИ сообщают, что мужчина требует встречи с главой СК РФ Александром Бастрыкиным, а на место происшествия прибыл мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

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