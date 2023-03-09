Власти Нижневартовска опровергли, что подозреваемый в стрельбе мужчина работает в мэрии

Мэрия Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) опровергла информацию о том, что вооруженный мужчина, который незаконно удерживает в квартире трехлетнего сына и угрожает совершить самоубийство, работает чиновником. Ранее об этом сообщали местные СМИ и telegram-канал.

Впрочем, по данным telegram-канала Ural Mash, мужчина все же работал в администрации Нижневартовска, однако уволился оттуда неделю назад. Речь идет о Владимире Широкове, который на протяжении восьми лет занимал должность замначальника отдела техобслуживания и эксплуатации имущества.

Сейчас дом на ул. Северной, 50Б оцеплен, все жильцы эвакуированы. Пострадавших нет. Напомним, когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь квартиры, где находится мужчина с ребенком, он выстрелил несколько раз с балкона в воздух.

СМИ сообщают, что югорчанин требует разговор с главой СК РФ Александром Бастрыкиным, а также «повесить нескольких человек на городской площади». Сейчас с ним пытаются договориться супруга и мать.

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