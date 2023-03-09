Мужчину, устроившего стрельбу в Нижневартовске, исключили из «Единой России»

Владимира Широкова, который сегодня утром устроил стрельбу из дома в Нижневартовске и удерживал своего маленького ребенка в квартире, исключили из партии «Единая Россия». Информация об этом опубликована на сайте регионального отделения партии. Напомним, ранее сообщалось, что мужчина работал в администрации Нижневартовска, но уволился оттуда неделю назад.

Как указано на сайте «Единой России» из партии его исключили в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела. По данным «Ъ-Урал», СКР возбудил уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего (п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Сейчас мужчина задержан.

«Поведение Владимира Широкова недопустимо. Подчеркнем, что он давно не занимает никаких руководящих должностей в "Единой России" и "Молодой гвардии" и с сегодняшнего дня не является членом партии», — указано в сообщении.

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